Princesa Alba sobre enfermedad que enfrentó en su adolescencia: "Me odiaba mucho, odiaba mi cuerpo"

La cantante de trap Princesa Alba en una entrevista con Nueva Mujer, entregó sensibles detalles sobre su adolescencia, especialmente de una enfermedad que debió enfrentar.

“Nunca se lo conté a nadie. Me odiaba mucho, odiaba mi cuerpo, tenía una depresión importante. Cuando conocí a mi expareja fue el momento de abrir mi corazón. Confesé y me traté”, partió comentando la intérprete de “My Only One” que padeció de bulimia.

Luego agregó: “Me odié tanto, y este proceso psicológico fue tan grande, que ahora me siento feliz conmigo (…) Ha sido bacán poder enfrentarme a comer desde una perspectiva sana y no como un enemigo”.

A la vez sostuvo que tener estos problemas alimenticios fueron solo una etapa, pero luego recuperó la confianza en sí. “Después de las críticas a mi primera canción, que apuntaban sobretodo a mi cuerpo, me encontré firme. El amor propio lo tengo hace rato, no depende de alguien“.

Más tarde reflexionó sobre esta enfermedad, enfatizando en que “La relación de las mujeres con la comida está super viciada, todas tenemos un tema con eso (…) Es un tema sin fin“, agregando que a pesar de haber vencido este mal a sus 18 años, “en mi inconsciente siempre va a estar la bulimia”.

Por último la cantante informó desclasificó un deseo que tenía de niña: “Yo decía ‘quiero ser mamá’.Me gustaría serlo, mucho (…) No lo veo cercano ni en millones de años más, pero me gustaría“.