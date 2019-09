"¡Déjenme hablar!": Cathy Barriga desató su furia en un matinal con rabioso llamado telefónico

Durante la jornada de hoy, el matinal de La Red, “Hola Chile“, vivió una tensa jornada. Esto, luego de que la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, irrumpiera con un llamado telefónico.

Todo comenzó luego de que la diputada Claudia Mix afirmara que la jefa comunal “se dio un gustito” al grabar el matinal “Renace tu Mañana” en una copa de agua municipal, comprometiendo el abastecimiento de agua potable en Maipú.

Fue así como recibieron un furioso llamado de Barriga: “Estoy llamado porque creo que hay límites y límites para estar escuchando situaciones que se presentan y que vienen siempre de las mismas personas, como es el caso de la diputada que está en pantalla. Como es el caso de algunos concejales. La verdad es que es una postura bastante ignorante“.

La parlamentaria expuso en el matinal su preocupación por la producción de agua: “Recurrimos a Contraloría ayer por la preocupación que nos habían manifestado distintos vecinos (…) entendiendo que ya se había manifestado la Superintencia que la copa no podía ser utilizado con otros fines propios de la sanitaria. Los riesgos que se corren no sólo es la baja de presión (de agua), sino la reducción de llegar hasta un 20% de producción de la copa“.

Cathy Barriga, sin embargo, aseguró que “todas las denuncias son de las mismas personas. Son 15 personas que reiteran sus nombres por distintas causas“.

“Aquí el tema de que si se hace en una copa o no en una copa ya es secundario. Donde yo esté parada van a encontrar un problema. Aquí destruyen lo que se construye, esto ya ha tocado límites”, explicó la edil.

No contenta con esto, Barriga arremetió contra la diputada Claudia Mix: “Estoy cansada que se calumnie. Esto llega a lo peor del ser humano. Esa persona que está ahí no sé cómo tiene la cara. Ellos están haciendo un problema donde no lo hay. Esto no tiene nada que ver. Yo le quiero preguntar a esa diputada si conoce bien su comuna”.

“Estoy haciendo este llamado para darle tranquilidad a mis vecinos de que esto es un nuevo invento. La verdad es que esto es antigestión. Ustedes hablan harto, así que déjenme hablar. ¡Ustedes le dan pantalla a los parásitos de la política! ¿Ustedes saben lo que es un parásito? Bueno, básicamente es lo mismo”, soltó para luego colgar el teléfono, sin dar espacio a preguntas de los conductores.

