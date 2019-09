JC Rodríguez se quebró en "Sigamos de Largo": recordó los regalos de su abuela

El late de Canal 13 “Sigamos de Largo” este lunes contó con la presencia del conductor de radio y televisión Julio César Rodríguez.

Si bien su participación estuvo marcada por momentos de gran risa y detalles de su vida íntima, la producción llevó una caja que logró conmover Rodríguez.

En su interior se halló leche, queso, mermelada, y una caja de medicamentos. Si bien esto puede no significar nada para una persona cualquiera, para el animador de “Contigo en la Mañana” es algo bastante emotivo.

Francisca García-Huidobro preguntó por el contenido de la caja: “Esto es un remedio, pero en verdad yo sé que no es un remedio, ¿Qué significa esta caja, qué tiene adentro?“. Ante esto el animador respondió: “5 mil pesos“.

En ese momento Julio César Rodríguez se rompió y narró la importancia de esto, que a muchos les puede parecer sutil.

“Mi abuelita me mandó siempre 5 lucas. Salí de la casa muy chico a estudiar medicina y me quedé solo en Temuco y desde ahí mi familia todas las semanas me mandaba una caja con frutas, comida, queso, leche“, develó el conductor.

Luego sumó: “Todas las semanas venían estos medicamentos de mi abuelita con 5 mil pesos y una carta. Me la mandó hasta hace poco, cuando yo animaba Fiebre de Viñacon la Fran aún me la enviaba y yo le decía: ‘Abuelita, ¿por qué me mandas plata?, y ella respondía: ‘Para que te tomes un heladito, o para que invite a su polola“.

Tras esto informó que su abuela aún le sigue mandando esta caja. “Me llegó una la semana pasada y viene con cosas del sur, además le mandan cosas a los niños“, puntualizó.