Vesta Lugg confirma quiebre amoroso tras más de un año de relación

La modelo e influencer Vesta Lugg confirmó su quiebre sentimental con el hombre con quien llevaba más de un años.

Fue por medio de su columna en la revista “Muy Vesta” que la ex participante de “BKN” decidió contar detalles sobre su término amoroso con el argentino Ezequiel Páez, con quien decidió tener “un pololeo a distancia”.

“Estoy en una etapa donde sé que es el momento de ser y hacer. ¿A qué me refiero? Siento que ahora es el momento de arriesgar con el objetivo de conquistar mis metas. Claramente, detrás del riesgo, existe la posibilidad de no conseguir lo que quiero, pero hoy estoy dispuesta a vivir con esa incertidumbre controlada por mi consistencia y resiliencia. Entonces, estoy soltera, sí, lo estoy. Pero no estoy sola, me tengo a mí, y ese es mi estado amoroso actual“, comenzó explicando Vesta.

A esto añadió que “entre mejor me va laboralmente, menos tiempo tengo para conocer a alguien y dedicarle mi compañía”.

Posteriormente pidió perdón sus ex parejas: “Perdón, perdón a mis ex. Tengo solo buenas palabras para ustedes y quizá fui egoísta al comenzar sabiendo que mi naturaleza me iba a llevar a terminar“.

Finalmente decidió dirigirse a Páez: “Para ti, el que está leyendo sabiendo que esto es una reacción a nuestra historia de amor, que ha sido la más linda que he vivido. Discúlpame por ser un tornado y haber pretendido que lo fuésemos juntos. Claro está que esa ecuación no funciona ni en la naturaleza ni en la vida real, al menos a mí no me funcionó”, fue su mensaje.