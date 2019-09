Viuda de Roberto Bruce detalló cómo ha sobrellevado el duelo con sus hijas

Han pasado ocho años desde el tráfico accidente aéreo de Juan Fernández, el cual le costó la vida a 21 personas, entre ellos Felipe Camiroaga y el periodista Roberto Bruce.

Bajo este contexto en “Viva la Pipol” asistió la viuda del comunicador, Andrea Sanhueza, quien detalló cómo ha vivido el duelo junto a sus hijas Martina y Rafaella, de siete y cuatro años, respectivamente.

En el matinal de Chilevisión, Sanhueza señaló que no recordaba muy bien cómo les contó a sus hijas sobre la muerte de su padre: “Yo le dije Martina tu te acuerdas de es día y me dice: ‘Mamá, acuérdate que ese día nosotras estábamos en la pieza, tú llegaste y nos contaste“.

A esto sumó: “En ese minuto lo que sí me acuerdo es que Martina siempre se despedía de Roberto en la mañana, él iba para la pieza, le daba un beso y ese día no lo hizo. Ella me dice: ‘El papá no se despidió’. Y fue bueno, yo le dije a lo mejor él no se quiso despedir porque va a estar contigo siempre”.

Luego la viuda se definió “de ritual“, incitando a que las niñas vivan un duelo sano, en agradecimiento por el padre que tuvieron.

Finalmente informó que estos ocho años han sido difíciles: “Llevar una familia con todo lo que tiene que ver, los gastos y todo. Es complicado que no lleguemos a un buen puerto con esto cuando las pruebas están a la vista. Si este caso hubiera sido un vuelo comercial, sería diferente, pero como es un tema de Estado y la demanda es contra ellos, es difícil”.