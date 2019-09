Anita Alvarado fue acusada de "golpiza" por pareja de exmarido: "No le importó que el niño viera este tipo de espectáculos"

La actual pareja del exmarido de Anita Alvarado, Estrella Téllez, afirmó que fue golpeada por la ‘geisha’ en un supermercado, según comunicó mediante sus redes sociales.

“Hoy fui golpeada por la señora Anita Alvarado en el supermercado Tottus (…) Esa mujer me golpeó sin ningún tipo de provocación de mi parte”, comenzó expresando.

A esto agregó que “se acercó hasta donde yo estaba en las cajas cancelando lo que yo estaba comprando, simplemente me golpeó. Esa mujer que dice ser una buena madre y que ella siempre va a velar por la seguridad de sus hijos es una falsa, porque yo estaba con mis dos hijos y ella con su hijo menor cuando se acercó y me golpeó sin ningún tipo de provocación. De testigo tengo las cámaras del supermercado”, siguió comentando.

“Esta es la mujer a la que ustedes creen que es una buena madre (…) eso no es así, ella estaba con su hijo menor al que a ella no le importó que el niño viera este tipo de espectáculos”, fue parte de lo que dijo.

Revisa el video a continuación:

Publicado por Estrella Téllez en Martes, 3 de septiembre de 2019

Posteriormente, la mujer comentó al programa “Intrusos” de La Red que “hoy yo tengo una marca en la cara, pero las marcas del alma no se borran. Usted tiene el alma podrida”.

“Ella me dijo: ‘¿Tú no me dijiste que tenías solo un hijo?’ y me llegó el combo”, agregó Estrella.

Cabe mencionar que Téllez prefirió no denunciar la supuesta agresión a Carabineros.

Por su parte, Anita también decidió conversar con el programa, expresando que fue Téllez quien la provocó previamente, ya que su expareja Judson William Fee la llamó supuestamente para pedirle disculpas y pedirle una segunda oportunidad.