Antonella Ríos se llena de elogios al compartir video bailando en la academia de los Power Peralta

La actriz nacional Antonella Ríos sorprendió a sus seguidores durante la jornada de ayer con una llamativa publicación en redes sociales.

Particularmente fue a través de Instagram donde la locutora radial compartió un registro mostrando sus mejores “pasos” de baile en la academia de los Power Peralta.

La actriz se lució junto a la canción de J Balvin “Loco contigo”, recibiendo múltiples halagos de parte de sus seguidores de la plataforma, que ascienden a 743 mil.

“El otro si me escapé a @powerperaltadancestudio a la clase de mi regalona y la verdad es que me dejaron fluir ,porque la memoria no me acompañó Que había puesto la pata en el enchufe? pues si 😅💪🏼“, fue el mensaje con el que acompañó el registro.

“Secaaaaa @antonellarios 🧡🧡”, “Es que eres otra cosa 😍💖💖💖🔥”, “Yo encuentro q cada día haces lo q te va haciendo feliz…..bien por ti💪💪💪……igual me gustaria verte en una pelicula…..🌹”, fueron parte de los positivos comentarios que recibió.

Revisa la publicación a continuación: