El optimista mensaje de Américo tras sufrir descompensación en "Morandé con Compañía"

View this post on Instagram

Solo quiero dar gracias. A mi familia, a mis amigos, a la gente linda de @mccoficial ,a uds por el amor, la preocupación y la compañía. Ya me encuentro en casa y con exámenes por delante y en observación, les iré contando todo a su tiempo. Nuevamente, simplemente… GRACIAS! Y que Dios nos bendiga.