Adriana Barrientos respondió a críticas por diminuto bikini: "Son niñas que no se preocupan de su físico"

Hace un par de días hablábamos de las duras críticas que recibió Adriana Barrientos tras publicar un video donde lucía un diminuto bikini.

“Mina rancia y vulgar“, “enferma” y “no sé si empezó a dar pena o ser gracioso“, fueron algunos de los comentarios que recibió en su cuenta de Instagram.

Adriana no se quedó callada ante estos mensajes y soltó su artillería: “Hay varias personas que a cara oculta te denigran, te empiezan a buscar las imperfecciones“.

Luego agregó, en una entrevista con Página 7: “Pero después veo las fotos de la gente que me critica y son casi puras niñas que no se preocupan de su físico, y pienso bueno qué pena, quizás para ellas el físico pasó a segundo plano, pero ¿por qué critican el mío si no se cuidan el de ellas?“.

Luego se mostró conforme con su cuerpo, con la siguiente frase: “Yo estoy súper contenta con lo que Dios me dio y lo que el cirujano ayudó también“.

Finalmente se refirió a su emprendimiendo, con el cual “La Leona”, asegura que se hará millonaria: “Lo siento, ahora estoy comenzando con mi pyme. Cuando sea millonaria voy a contratar grandes modelos nacionales para que los desfilen. Pero mientras se tienen que conformar conmigo“.

Aquí puedes ver su polémica publicación: