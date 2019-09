¡Dio positivo! Examen de ADN confirmó paternidad de Mario Sepúlveda

A mediados de agosto pasado el programa “Intrusos” de La Red expuso el caso de Mario Sepúlveda, ganador de “Resistiré”, quien fue acusado por una mujer llamada Marta de “no reconocer a su hija” que tuvo hace 31 años.

Tras esto, la madre le solicitó que se sometieran a un examen de ADN para determinar si efectivamente era el padre de Laura, a lo que Sepúlveda accedió.

“Feliz me hago la prueba apenas nos pongamos de acuerdo… Hay que dar la cara y yo no le voy a dar vuelta al asunto, pero si hay que responder y hacerse el ADN, me lo hago. Así quedamos todos tranquilos”, fueron sus palabras al medio mencionado previamente.

Posteriormente el exminero se trasladó hasta el lugar con las cámaras de televisión del programa para determinar la paternidad de Laura, lo que dio positivo con un 99.9% de probabilidad.

Frente a esto, Laura se mostró tranquila al respecto: “Ansiosa, por cerrar un capítulo y avanzar para seguir conociéndonos con Mario. Ahora hemos tenido bastante comunicación y eso es bueno. Uno se ríe harto con él… Creo que es bueno tener el resultado para cerrar ciclos tanto él como yo”, fueron sus palabras.

Eso sí, declaró que “no voy a cambiar mi apellido porque yo tengo un apellido con el que me quiero morir, por respeto a mi papá (quien la crió). Él me ha dado todo, entonces yo no puedo llegar y cambiar mi apellido”.

Revisa el momento a continuación: