Maly Jorquiera revela duro episodio que vivió durante el parto de su hijo: "Venía ahogado"

Durante una nueva emisión del programa de Canal 13 “Sigamos de Largo” estuvo de invitada la modelo y presentadora de televisión Angélica Castro quien narró un duro episodio que vivió con su hija Laura.

Según detalló, al momento del parto hubo una negligencia médica, luego de que los encargados de realizar el procedimiento dejaran las gasas dentro de ella, lo que casi le costó la vida.

“En ese momento te quieres aferrar a la vida más que nunca”, expresó la pareja de Cristián de la Fuente.

Bajo este contexto la panelista del programa de Canal 13 Maly Jorquiera también reveló un duro momento que vivió junto a su hijo Lucas, fruto de su relación con el comediante Sergio Freire.

“Me tocó tu historia, porque me pasó algo muy parecido. Se formaron coágulos, me los cosieron. Mi parto tuvo que ser una cesárea, y me hicieron esperar 15 horas“, comenzó comentando la comediante.

Posteriormente narró que “fue parto normal, usaron fórceps, porque mi hijo venía ahogado. Cuando me lo pusieron en los brazos, me empecé a ir”.

“Qué heavy que esto pase. También lo que pasa posterior al parto es duro, porque es tu guagua, es alegría, pero por otro lado estás cansada, vienes como resucitando”, expresó al panel.

Finalmente aseguró que quedó con un ‘trauma’ junto a su pareja debido a lo sucedido y es la razón principal por la cual decidió no tener más hijos.