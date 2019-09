Actor de "Pacto de Sangre" lamenta resultados de "Río Oscuro": "Era buena la idea"

Hernán Contreras se ha consagrado en Chile y ha ganado gran popularidad luego de sus destacadas interpretaciones en teleseries, tal como lo hizo en la producción de “Pacto de Sangre”, donde interpretó a “Alonso”, hermano de “Trinidad”.

Actualmente Contreras está dedicado al teatro y a su banda musical llamada “Le Fruto”. Sobre su trabajo el actor explicó que “estoy haciendo teatro para colegios y actuando en teatro de bolsillo. Además, estoy preparando otra obra que se viene para fin de año“, expresó a Página 7.

Posteriormente Hernán se refirió a la producción de Canal 13 “Río Oscuro” que no ha tenido los resultados esperados respecto al rating: “Es lamentable, porque trataron de seguir, era buena la idea, se la jugaron, pero claro, el público de repente reacciona de manera (distinta)“, manifestó.

A esto añadió que “yo creo que igual deben haber sacado un mea culpa por la forma en que la escribieron y cómo, no sé. Dicen, según los comentarios, que está un poco enredada, que no se entendía, que no enganchaba, que la actuación era extraña, pero yo creo que son cosas que van a ir afinando para los próximos proyectos, cosas que pasan“.