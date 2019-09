Cami Gallardo: "El reggaetón, y en distintos casos el rock, tienen letras machistas"

La cantante nacional Cami Gallardo se encuentra en Buenos Aires, Argentina, en medio de su gira “Rosa Tour”, donde se presentó frente a decenas de personas con un rotundo éxito.

En sus redes sociales, la cantante publicó: “ARGENTINA ME DAS VIDA graciasGRACIAS. Buenos Aires, Mayo, GRAN REX“, agradeciendo el apoyo recibido por parte de sus fanáticos.

Fue justamente desde ese lugar donde la chilena aprovechó de conversar con la prensa trasandina, realizando una profunda reflexión en cuanto a la industria de la música: “Yo no soy la norma sino la excepción. A veces las disqueras no son tomadoras de riesgo y nadar contra la corriente nunca es fácil. Pero no es que esté nadando porque sea cabeza dura, sino porque es el único tipo de música que sé hacer”, expresó la joven de 22 años al Clarín.

A esto añadió que “la industria de la música es machista. Hoy día la cantidad de mujeres que están dentro de festivales es estratosféricamente menor que la de los hombres“.

Posteriormente hizo un particular llamado a los artistas: “Hago un llamado a mis colegas masculinos para que se acuerden que existen muchas autoras de canciones, porque en los song wrting camps, (donde se escriben las canciones para los artistas) son todos hombres. Hago la invitación a que se abra esa posibilidad. Yo escribo con mujeres y no por el simple hecho de que sean mujeres, sino porque son buenas”, expresó.

Finalmente sobre los otros géneros en la música manifestó que “el reggaetón, y en distintos casos el rock, tienen letras machistas. Me da rabia cuando veo a colegas que no se dan cuenta el impacto que pueden tener sus letras. Los videos son terribles. No somos conscientes de que el lenguaje genera realidad. Es una responsabilidad de la industria cambiarlo”, concluyó.