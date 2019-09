Álvaro Gómez desata ola de comentarios por lucir particular atuendo

El reconocido actor nacional Álvaro Gómez se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Madrid, desde donde ha publicado diversas fotografías en sus redes sociales.

Fue en este contexto que el actor publicó una fotografía que llamó sumamente la atención de sus seguidores de Instagram, que ascienden a 304 mil, por una particular razón.

Gómez publicó una postal donde aparece con un vestido de sevillana en plena Plaza Mayor de Madrid, asegurando que lo usó porque “no encontré traje de torero“.

Además, aprovechó de enviarle un mensaje a los españoles: “En buena, paren de cagarnos con el agua y robarnos con las carreteras y autopistas”, fue lo que expresó junto al registro.

“No se si reir o llorar…te prefiero con pantalones…..”, “Te queda el rojo jajjaaj”, “😍😍😍 te queda muy bien el rojo te vez divina 😘😘😘”, “No sé, no me convence. Intenta con un verde limón 😂😂 todo lo que te pongas te queda hermoso😍😍😍”, “Te ves regia. 😳”, “😂seco ❤”, “Hermoso te ves , la ropa es ropa”, fue la tónica de los comentarios que recibió.

