Periodista Manu González contó inéditos detalles de la vida de Camilo Sesto

El sábado en la noche una noticia enlutó a varios amantes de la música hispana. La muerte de Camilo Sesto marcó este fin de semana, donde varios artistas también lamentaron la pérdida de una de las voces más imponentes en español.

Este lunes en “El Rompecabezas”de Agricultura hablamos con Manu González, periodista español radicado en Chile que tuvo la oportunidad de entrevistar cuatro veces al intérprete de “Perdóname”, la última de ellas el año 2017 para el matinal “Mucho Gusto” en el Hotel Crowne Plaza cuando se presentó en el Movistar Arena.

“Fue una sorpresa, fue una alegría poder constatar con él que seguía vigente, él se sentía feliz con su nuevo proyecto. Nos habló de su serie de conciertos y de su proyecto más inmediato que vería la luz un año y medio después, un concierto sinfónico. Primero una recopilación de sus 60 años de carrera, lo que le traía al país en su nueva gira y a continuación este Camilo sinfónico, canciones llevadas al formato de orquesta”, contó Manu González.

Respecto a la vida personal del artista, González comentó que “con la prensa era muy amable pero resistente con algunos temas que tú sabías que no se podían tratar. De su familia y de su entorno más íntimo era algo que no te respondía, simplemente se reía, miraba por la ventana, o sea, no quería”.

“Hay que entender en qué época nace Camilo Sesto como artista. Pertenece a una familia muy humilde, de una ciudad muy chiquitita que es Alcoy, que está a unos kilómetros de Alicante pero que al mismo tiempo pertenece a la comunidad autónoma de Valencia en el litoral mediterráneo. Y cuando sale a descubrir el mundo, una de las ciudades que le da esa visión es Londres y él consigue llegar a Londres. Él consigue comprarse una casa, donde vivió y que pertenecía a Paul McCartney que era su ídolo. Él se fue forjando esa imagen de Camilo Sesto a su imagen y semejanza, a la de sus anhelos, sus ideas“, explicó.

Manu agregó que para “enamorar al público” debía estar con su “prestancia, siempre con sus chaquetas, siempre moderno pero romántico y al mismo tiempo clásico”.

“El tiempo pasa, todos envejecemos, pero él no se permitía el lujo de que nunca jamás nadie le viese mal. Nunca un pelo fuera de su sitio. Él lo decía: abusaba de la laca más que de cualquier otra cosa”, continuó.

El periodista contó además lo difícil que fue reinventarse en la época de los 90’s con el surgimiento de las “boy bands” y la música en inglés, donde los solistas de antaño ya no tenían la misma cabida. “La industria se olvida un poco. De tener prácticamente la agenda repleta de conciertos, bajó mucho su nivel de conciertos”, reveló. “Ahí es cuando empieza a analizarse y le entra el deseo imperioso de ser padre y mantener su legado con un hijo y su descendencia”, contó.

¿Qué tan cierto es que él no tenía una buena relación con su hijo? El hijo sí llegó a Madrid esta mañana a despedir sus restos.

Manu: Sí. A él se le preguntó en su oportunidad si hubiese querido tener un hijo in vitro si hubiese existido la posibilidad en su momento, como ha hecho Miguel Bosé, artista muy vinculado a Camilo Sesto porque fue su padrino artístico y también productor de sus primeras canciones. Camilo Sesto, íntimo amigo de Lucía Bosé, su madre, incluso fue con la que se alió para enfrentarse al padre de Miguel Bosé para que le dejara ser artista y estuvo viviendo con él en su casa en Londres. ¿Qué ocurre? Que cuando de repente le entra esta idea de ser papá, él conoce en México a esta periodista Lourdes Ornelas que al mismo tiempo se declara seguidora de él, tenían buen feeling. Era tanto el cariño que se tenían que la invita a Madrid, empiezan una relación y de esa relación nace Camilo Blanes. Yo creo que fue el anhelo de querer ser papá, se centró en su hijo, pero su relación de pareja no funcionó. Lourdes vuelve a México, con el tiempo volvería a ver a Camilo, un tiempo su hijo estuvo con Camilo Sesto pero después se instalaron en México y la relación se fue enfriando.