Rafael Araneda sacó aplausos tras su debut en programa de Estados Unidos "Enamorándonos"

El expresentador del Festival de Viña del Mar Rafael Araneda debutó en el programa “Enamorándonos” en Estados Unidos con un rotundo éxito.

El programa se enfoca específicamente en ayudar a personas para que encuentren al amor de su vida en base a sus intereses y proyecciones.

Tras su debut, el conductor de televisión publicó un mensaje en su cuenta de Instagram agradeciendo el apoyo recibido por parte de sus seguidores:

“Feliz de comenzar @enamorandonosusa junto a mi querida @anapatriciatv !! Agradezco todos los mensajes de apoyo y cariño que me han enviado… Estar conectados desde esta tribuna para toda la comunidad latina en Estados Unidos, me enorgullece y me llena de energía para seguir adelante en esta aventura . Gracias a todos! Y los esperamos de lunes a viernes desde las 7pm/6c @unimas @univision 📺“, fue lo que escribió Araneda.

Sus seguidores no tardaron en comentar su publicación y le desearon buena suerte en su nuevo trabajo: “Buena suerte y que te traten bien😂😂😍😍😍”, “Con el pie derecho Rafa muchísima suerte nuevamente eres el mejor conductor chileno”, “Exelente conductor felicidades primera vez que te veo“, fueron parte de los comentarios que recibió.

Revisa su publicación acá: