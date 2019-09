"Te voy a extrañar": Usuarios reaccionan tras repentina decisión de Lisandra Silva de "tomarse un receso" de Instagram

View this post on Instagram

• B E N D E C I D A • . Me despido de esta hermosa P L A Y A y de INSTAGRAM sintiéndome bendecida y plena, llena de energía y vitalidad. Hija legítima de la Caridad del Cobre guerrera de la Luz caminando protegida firme y segura! Cachita bendice a tus hijos a mi familia y a los míos, a mis seguidores y amigos y deja todo lo bueno, llévate lo malo y protégenos señora! #amen #tulum #ochun #yemanya #guerreradelaluz #bendecida . . . Agradecimientos : Me tomare un receso de Instagram pero antes quiero agradecer a todos los que día a día me acompañan en mi aventuras, me comentan, me preguntan y y se preocupan por mi! Gracias a todos los que formaron parte de este viaje maravilloso. Y a la agencia de viaje que lo hizo posible @avolar.cl Spot @avolar.cl