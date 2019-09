El motivo por el que María José Quintanilla no ha podido asistir al "Gran Rojo": "Estoy atada de manos"

Desde el inicio de “Gran Rojo“, han sido bastantes los exparticipantes que fueron invitados para ser parte del jurado, o revivir sus tiempos como cantantes o bailarines en el estudio de TVN.

Quien no ha pisado este escenario es María José Quintanilla. La cantante, que actualmente es panelista de “Mucho Gusto”, informó que si bien ha recibido invitaciones al programa, por temas de contrato no puede asistir.

“Sí me han llamado para participar en “Rojo”. Pero yo tengo un contrato en Estados Unidos donde puedo estar en cualquier programa que no aparezca fuera de Chile, y TVN es uno de los programas que tiene señal internacional directa, o sea no solo por Internet“, informó a Página 7.

Bajo esta línea, se declaró: “atada de manos por un contrato, que es mucho más allá de lo que quiera o no (…) yo siempre he tenido un discurso súper directo con lo que para mí significa Rojo y todas las personas que trabajaron detrás de cámara, entonces por ese lado, que es muy personal, no hay ningún problema, pero cuando uno asume cierto requisitos con contrato (hay que acatar)“.

Finalmente recalcó su contrato con un sello en Estados Unidos, “y eso me impide hacer cualquier promoción del área de Chile. Es una cosa contractual. Si no fuera por eso ya estaría animándolo“, bromeó.