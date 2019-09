El "palo" de Raquel Argandola a sus hijos Kel y Nano Calderón

En una nueva edición de “Sin Límite” de Radio Agricultura, Raquel Argandoña y Patricia Maldonado hablaron del próximo cumpleaños de la panelista de “Mucho Gusto”, que cumplirá 69 años.

En la conversación Maldonado narró que posiblemente no la pasaría con su familia, debido a un viaje que tiene programado.

Estas palabras fueron recogidas por Raquel Argandoña, quien lanzó un par de indirectas hacia sus hijos Kel y Nano Calderón.

“Los hijos tiene su vida. No se postergue por sus hijos. Los hijos crecen y se van. Y se van. Y uno está esperando que la llamen y se dignen, que me vayan a ver“, soltó en la conversación con Paty Maldonado.

Esta última la cuestionó, consultándole si ella no hizo lo mismo cuando creció, a lo cual Argandoña respondió: “Sí, pero yo nunca la dejé de ver (…) Por eso, cada vez que le puedo pegar un palo a mis hijos se los pego, que me llamen y me vayan a ver. No solo cuando necesitan a la mamá. La mamá no es eterna, hijos, jóvenes que nos están escuchando. Los padres no son eternos. Vayan a verlos, denles un besito, aunque sea 5 minutos“, cerró Argandoña.

Aquí puedes escuchar el fragmento: