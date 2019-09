El particular reclamo de Priscilla Vargas a José Luis Repenning: "Necesito un fotógrafo con más paciencia"

La destacada periodista y conductora de “Ahora Noticias” Priscilla Vargas realizó una publicación en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores.

Fue particularmente en su cuenta de Instagram donde Vargas manifestó un particular reclamo: “Nadie se paleteó hoy día cuando pedí ayuda con una foto“, comenzó expresando.

A esto agregó que “no importa, soy autosuficiente. Gracias @pri.vargas.a por la selfie 😂”, dijo en tono de broma mediante su cuenta de Instagram.

Frente a la publicación de Priscilla, su compañero de programa José Luis Repenning no tardó en comentar y en justificarse aludiendo a que él le había tomado múltiples fotografías: “Pero si yo te saqué varias y no las subiste 🤨😔”.

La reconocida periodista no se quedó callada y respondió de forma categórica: “@joserepenning Eran horribles, necesito un fotógrafo con más paciencia 🤔”, desatando risas en los usuarios de la plataforma.

“Jajaja un clásico!! También me pasa. Nadie me tiene paciencia con las fotos 🤦🏻‍♀️😂”, “me ofrezco, me encanta la fotografía. 😜”, “@joserepenning animo! @pri.vargas.a es exigente. Ella te ha tomado tremendas fotos, ya llegarás a su nivel 😉”, “@pri.vargas.a dale mis saludos a jose poca paciencia pero bello ❤️❤️❤️❤️❤️”, “@carollanos jajajaja a mi me pasa igual termino sacándome las fotos sola, saludos“, fueron parte de los comentarios que recibió.

