"Es tan lindo conocer nuestro cuerpo": La destapada fotografía de Belén Soto con la que reflexionó sobre el amor propio

Tras la publicación de su libro “No te lo mereces”, la actriz Belén Soto se ha dedicado a realizar charlas por distintas regiones del país bajo el lema “Créete el cuento“.

Cabe recordar que su libro fue un éxito en ventas y su contenido trata sobre una historia personal que comenzó cuando conoció a un hombre mayor que trabajaba en el rubro televisivo, con quien empezó a sufrir violencia debido a distintas ‘normas’ que él le imponía.

Ahora, la actriz publicó una sentida reflexión en sus redes sociales en la cual revela el cambio que ha tenido tras la publicación de su libro.

Junto a una destapada fotografía, la actriz compartió el siguiente mensaje: “Quizás hace un tiempo atrás no me hubiera atrevido a sacarme una foto así donde me sintiera “sexy” pero me ENCANTÓ, de verdad! Fue bacan! Es tan lindo explorar y conocer nuestro cuerpo 😍“, comenzó expresando.

A esto agregó que: “Nadie me quita mi super poder de creerme el cuento y atreverme a cosas nuevas! 🙄💪 ❤️ así que prende la cámara y dale tu mejor pose a ese lente bombona! #CreeteElCuento“, manifestó.

Revisa la publicación a continuación:

La actriz fue ampliamente aplaudida por sus seguidores de Instagram: “Es primera ves que veo una foto que representa la combinación de sensualidad y respeto hacia si misma 💖 ademas de amor propio! Eres genial!!!😍💕”, “Heeerrmosaaaa! Lo mejor es amar nuestro cuerpecito! Te amo Belen! Eri bacan❤”, “Waaaaaaa que mina!!!!!!🤤👏🏻😍😍”, “Preciosa siempre!! No hay mejor sentimiento que descubrir cosas nuevas que nos ayuden a sentirnos cada día más fuertes y poderosas, en diferentes aspectos“, fueron algunos de los comentarios que recibió.