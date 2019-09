"Gran Rojo": Pía María en picada contra Juanfra Matamala tras polémica votación

Durante una nueva emisión del programa “Gran Rojo” de Televisión Nacional las participantes Pía María Silva y Geraldine Muñoz aclararon el conflicto que se produjo tras la votación en la fila de eliminación que dejó a Pablo Ñancucheo fuera del programa.

Cabe recordar que el viernes pasado el bailarín Juan Francisco Matamala se molestó debido a los votos que realizaron sus compañeros del espacio, los cuales terminaron en un empate que tuvo que ser resuelto por los propios “jurados” del programa, quienes decidieron salvar a Matamala.

“Juanfra” como es conocido, se vio notoriamente enojado con sus compañeras Pía María Silva y Geraldine Muñoz quienes optaron por Pablo. “Hay muchos votos de mis compañeros con los que no estoy de acuerdo como el de la Pía o la Gerladine (…) pensé que votarían por mí“, dijo.

Tras sus palabras Pía María no se quedó callada y lo increpó: “Yo sé que él (Pablo) tenía muchas ganas de seguir en este escenario porque el tiene mucho que crecer acá, entonces la pregunta iba a cuál es el motivo de Juanfra, cuál es el propósito en este escenario para ti”.

Juan Francisco respondió de la siguiente manera ante los cuestionamientos de su compañera: “Creo que la pregunta es súper clara, creo que todos los que decidimos estar acá es porque queremos ser mejores, es porque queremos crecer, queremos ser bailarines o cantantes destacados en nuestro país, en el rubro. Creo que es eso a lo que me he dedicado en la competencia“, aseveró.

Posteriormente Pía aludió al cansancio que había notado en Matamala: “Juanfra es un artista profesional y afuera todos lo saben, él ha tenido trabajos importantes y está bien. Tú tienes tu carrera armada digamos… Ahí iba la pregunta, ¿cuál era el propósito de mantenerte en la competencia si tú estabas como cansado?“, preguntó a Juanfra.

Mientras que Geraldine expresó que “sólo dije que todos tenemos claras las reglas del juego, cada persona debe votar si o sí por una sola persona… no podemos dividirnos“.

Finalmente Matamala aseguró que no ha tenido ‘buenas semanas’: “Fueron dos viernes de eliminación seguidos, yo estaba súper cansado. Estar en fila de eliminación es súper duro y me ha tocado vivirlo harto y estar hartas veces en esa postura“.

“Yo nunca había reaccionado así. Creo que colapsé y no estaba en mi mejor momento. Los chicos me conoces, saben queme dan los cinco minutos, se me escapan los enanitos del bosque y después los voy a encontrar, los recupero y les pido perdón“, concluyó.