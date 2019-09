La recuperación de Héctor Noguera tras intervención al corazón

El día de ayer el reconocido actor nacional Héctor Noguera para dar una vuelta por el quirófano, donde le realizaron una intervención al corazón, por una estenosis aórtica.

Al intérprete se le colocaría una válvula en la aorta, con el fin de que el flujo de sangre sea más expedito. Horas antes de su ingreso, habló con el diario Las Últimas Noticias, donde entregó detalles.

“Alguna preocupación tengo porque mal que mal es una operación, pero me pongo más nervioso cuando tengo que actuar. Como tengo tanto trabajo no tengo mucho tiempo para asustarme la verdad. Por suerte la energía no me ha fallado”, narró.

Noguera comentó que este problema fue descubierto tras experimentar cansancio físico, “al subir las escaleras. Hago mucho deporte y cuando hacía me cansaba más“.

Tras esto, decidió ir al médico para ver qué ocurría, donde le dijeron que tenía estrechez, pero con la válvula se podría recuperar.

Quien entregó detalles de su operación fue su hija, Amparo Noguera, quien detalló que todo salió bien: “Le pusieron la válvula, está consciente, conversando y molesto porque quería irse el jueves a la casa, pero los doctores le darán el alta el viernes. Creo que el viernes en la tarde ya va a estar ensayando. Jajaja. Así es él“.

Sobre su recuperación, se detalló que tendría un mes de convalecencia y de kinesioterapia cardiovascular.