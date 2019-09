La sensible publicación de actor que participó en "Somos los Carmona": "Decidí poner fin a lo que me atormentaba"

View this post on Instagram

🚫 Me retiro de las redes sociales. Hace tiempo vengo cargando con situaciones y emociones que me terminaron hundiendo, he subido consejos y frases de autoayuda porque yo mismo lo necesitaba… Hoy decidi poner fin a lo que me atormentaba. Me voy a tomar tiempo para mi, para sanar y volver con mucha mas fuerza!!! Gracias siempre a todos y todas, por sus mensajes lindos y de apoyo. Los leo todos 🙂 y me suben el animo. Hasta pronto!!! 👐