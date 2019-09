Actor de "Juegos de Poder" reveló cómo logró bajar 14 kilos: "Lo hice por el personaje y por salud"

La teleserie de Mega “Juegos de Poder” es todo un éxito, puesto que cada vez que se emite es lo más comentado en redes sociales llegando a ser trending topic en la plataforma de Twitter.

Bajo este contexto, uno de los actores que más ha destacado con su actuación es Claudio Arredondo, quien interpreta a Matías Bennet, el que ahora está pagando con penas de cárcel por haber abusado de Florencia.

Es en este lugar donde “Matías” luce completamente demacrado y débil tras sufrir diversas agresiones de parte de los otros reclusos.

Para llegar a lucir este aspecto Arredondo tuvo que realizar un arduo trabajo de ejercicios y dieta, lo que lo llevó a bajar 14 kilos.

Según comentó el actor al portal Mega, el hecho de cuidarse lo hizo también por salud: “Esto lo hice por el personaje y por salud. Yo tenía un sobrepeso efectivo, importante, y a esta edad uno tiene que empezar a cuidarse“.

“Es primera que hago esto, pero no me costó mucho, entre 3 o 4 meses y medio logré bajar varios kilos y para eso me puse a hacer cosas que nunca había hecho“, siguió comentando Claudio.

Según comentó el actor nacional tuvo que realizarse diversos exámenes de corazón, hígado y tiroides para que un nutriólogo pudiera ayudarlo de forma adecuada.

“Me entretuve en todo este proceso (…) Si bien meses atrás pasé por un proceso intenso de dieta, hoy hago una más relajada, en donde, eso sí, ya no hay arroz, fideos y masas en general… y también me acostumbré a bajar las dosis de cantidades y frecuencias y a trotar”, concluyó expresando.

Revisa el cambio a continuación:

Antes:

Después: