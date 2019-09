"Casi me desheredan": Exchica reality Fer Figueroa reveló el "reto" de su padre al enterarse de su tatuaje

Fernanda Figueroa se hizo conocida en Chile tras su paso por el reality “Doble Tentación” de Mega, donde ganó gran popularidad, sobretodo en redes sociales donde tiene más de 600 mil seguidores.

Tras esto, la modelo es invitada a distintos eventos de moda, tal como sucedió hace algunos días cuando “Fer” destacó con un elegante vestido negro strapless en la Gala Galio.

Es justamente en ese lugar donde la expareja de José Luis Bibbó lució un reciente tatuaje que se realizó en su cuerpo. “Está recién hecho, por eso se ve tan llamativo“, expresó a Página 7.

A esto agregó que “es un tatuaje entre hermanos. Mi hermano y mi hermana se lo hicieron en la mano y yo en el hombro, porque no quería tatuarme más los brazos. Quería un lugar distinto y mis hombros siempre me han gustado“.

No obstante, la hija del entrenador de fútbol Marco Antonio Figueroa comentó que la reacción de su padre no fue la mejor al enterarse de su tatuaje: “Me trajo muchos problemas. Me retaron. Casi me desheredan, qué no me dijo mi papá. Pero yo soy media rebelde, hago lo que quiero y, si fuera por mí, me tatuaría entera“, aseguró.

Sobre si el tatuaje ‘afectaría’ su carrera como modelo, afirmó que “la verdad es que no es por ser soberbia, pero yo ya tengo un nombre. Y si me quieren a mí es porque no quieren a cualquiera, entonces puedo estar rayada entera y me van a llamar igual“, fueron parte de sus palabras.

Revisa acá su tatuaje: