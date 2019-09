Coni Roberts defendió a Cathy Barriga por criticada foto: imitó la imagen

Sin duda el tema de la semana ha sido la fotografía que compartió la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, donde lucía en ropa interior.

La imagen fue duramente criticada, tanto por políticos así como internautas que no dudaron en arremeter contra la jefa comunal.

No obstante, la postal también sirvió de inspiración para unas personas. Hablamos de Coni Roberts, panelista del matinal “Hola Chile”, que imitó la fotografía de Barriga.

“Me pareció feo lo que estaban haciendo con ella. Yo la he criticado muchas veces por su rol como alcaldesa, pero la foto no me pareció mal“, fue parte de lo que contó a diario La Cuarta.

Luego continuó y entregó una defensa a la alcaldesa: “Una siempre puede ser sexy, pero lastimosamente somos un país cartucho, grave y pacato. La foto no tenía nada del otro mundo, sólo estaba en bikini. Una alcaldesa también puede ser sexy”.

Aquí puedes ver la imagen: