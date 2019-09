Día de la Música Chilena: Conoce a los artistas que se presentarán en Santiago, Chillán y La Serena

View this post on Instagram

🎶 ¡Prepárate para celebrar el #DíadelaMúsicaChilena 2019! 🇨🇱 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📣 #SANTIAGO: Nos vemos el 4 de octubre en el Velódromo del Estadio Nacional a partir de las 14:00 horas. 🎫 ENTRADA GRATUITA CON RETIRO DE TICKETS (4 de octubre desde las 10:00 AM en Velódromo / 2 entradas por persona). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🎵 Descubre la programación en WWW.SCD.CL ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Organizan: @culturas_rm y SCD.