"Gracias por elegirme como tu madre": Las emotivas palabras que Diana Bolocco le dedicó a su hijo Diego

En el chat familiar mis hermanas recordaron ese 11 de septiembre de hace 16 años. Ellas fueron mis maravillosas compañeras en ese día que elegiste llegar al mundo. Y yo también recuerdo perfectamente cada detalle. Las contracciones tan enérgicas que empezaron en la casa de tu tía Vero, la pena de tener a mi madre lejos y hasta la ropa que llevaba puesta. Habías decidido adelantarte, como si hubieras llegado a la conclusión que no tenías nada más que hacer dentro de mi vientre, o tal vez porque querías conocerme. Determinado a partir de ese día. Tranquilo desde el primer momento, con esa paz que sólo tienen las personas sabias. Asertivo y práctico, siempre con la palabra precisa y el consejo perfecto. Descomplicado, desestresado, justiciero y defensor del resto, cariñoso y feliz. Gracioso hasta en los momentos más difíciles. Gracias por hacer que la vida a tu lado sea leve y fácil, maravillosa y feliz. Gracias por elegirme como tu madre. Felices 16 querido Diego. ❤️❤️❤️❤️❤️