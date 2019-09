Ignacia Michelson y su mea culpa tras quiebre con Sargento Rap: "Me comportaba como una pe… con él"

Una de la pareja que más dio que hablar dentro (y fuera) del reality “Resistiré” fue la de Ignacia Michelson y Sargento Rap.

La pareja, que experimentó la pérdida de su bebé, se fue desgastando y hace unas semanas ambos confirmaron el termino de su relación, la cual narraron a través de Instagram.

No obstante, el pasado fin de semana Michelson arremetió con todo contra el mexicano, lo que ocurrió en un show de Paloma Mami, cuando la intérprete entonó la canción “Fingías”.

“¡Saco de wea! ¡Esta es tu canción, hijo de puta! ¡Me cagaste la vida! ¡Grande, Paloma Mami!“, fueron parte de las palabras de Michelson, que fueron compartidas en las historias de su Instagram.

Sobre esto se refirió en una entrevista con el late “Síganme los Buenos“, de Canal VIVE, donde soltó más de una lágrima tras entregar detalles de su quiebre.

“Hasta el día de hoy yo no puedo hablar de él, porque fue el papá de mi hijo que yo perdí. Entonces, nunca podría hablar mal de él. Pero, ¿de que él me hizo daño? Sí, total. ¿De que no supe bien los motivos del término? También. Él me bloqueó y no hablamos más“, partió comentando la modelo.

Luego Michelson detalló que ni siquiera supo por qué se acabó. “Me bloqueó, es que ni siquiera me dijo ‘terminamos’. Simplemente me bloqueó y ya está“.

Sobre la motivación de Sargento Rap, develó que tiene una teoría: “Lo que pasa es que yo creo, no sé si será el motivo, pero siempre me sacó en cara ‘¿por qué no te fuiste el día que yo me fui a México?’. Él es muy celoso y me dijo ‘qué voy a hacer yo sola acá en Chile’, que acá yo tengo mi mundo, yo le dije ‘tengo eventos acá en Chile’, y claro, yo no tenía nada seguro en México con él“.

Bajo esta línea agregó: “Yo iba a ir poto pelado a ver si tenía una oportunidad de trabajo y dejar toda mi vida por él. Cosa que lo iba a hacer, porque tengo que terminar mi carrera… Es que todo cambió desde que perdí al bebé”.

Tras esto Julio César Rodríguez, conductor del espacio, le consultó sobre su embarazo y cómo la gente lo trató de un “tongo”.

Michelson aseguró que le da lo mismo lo que opine la gente, pero para ella fue un momento muy difícil, soltando lágrimas. “Yo estaba muy ilusionada. Ya tenía trece semanas cuando lo perdí. Estaba muy enamorada. Esos días que yo perdí la guagua, estuvimos peleados y tuve tres días que no hablábamos con Sargento acá en Chile”.

Aún así, la modelo hizo un mea culpa sobre la pelea. “Nos peleamos porque… No te voy a mentir, yo me comportaba como una perra con él (…) Las hormonas estaban así, mal. Me daba asco la comida, los olores. Lo mandaba a bañar cuatro veces al día. ‘Por favor, báñate, lávate los dientes’. Todos los olores mal. Me daban ganas de vomitar, me dio reacción alérgica, todo mal”.

Fue allí cuando Michelson le pidió un tiempo y perdió a su bebé. Tras esto, la relación nunca se recuperó.