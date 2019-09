La osada sesión de fotos de la protagonista de "Gemelas" que acompañó junto a una reveladora entrevista

Paloma Moreno es la protagonista de la teleserie de Chilevisión “Gemelas”, donde ha destacado con sus personahes de “Luchita” y “Dominga”.

Tras esto ha ganado gran popularidad por medio de redes sociales, especialmente en Instagram donde la exmodelo tiene más de 38 mil seguidores, y donde comparte diversas fotografías de sus actividades diarias.

Es justamente en esta plataforma donde Moreno compartió con sus seguidores una osada sesión de fotos donde aparece semidesnuda, la cual realizó para la revista SML.

Esta sesión la hizo junto a una reveladora entrevista en la que aborda diversos temas de su vida: entre ellos su carrera como modelo, su papel en la nueva teleserie y aspectos de su vida privada.

Paloma expresó que “en Chile te encasillan, y eso es algo que me ha pasado durante toda mi carrera. Es como ‘¿pero tú no eras modelo?’, y sí, fui modelo, y no siento que ambas cosas sean excluyentes, que haya que ser una cosa. Es muy raro eso porque a la vez las especificidades no existen, todo el mundo es todo. Me parece que hay una dicotomía bien rara ahí. Además, el modelaje está ligado a un mundo superficial, como que si fuiste modelo no puedes ser una actriz seria”.

A esto agregó que “el modelaje es un mundo súper duro, súper árido muchas veces, exigente y muy profesional… Son horas de trabajo en las que no te puedes sentar porque el vestido se arruga (…) es un mundo duro, y el mundo de la actuación también tiene de eso”.

Sobre su papel en la nueva producción de Chilevisión manifestó que grabarla “fue como jugar un partido de fútbol estando en los dos equipos. No paré, todo el año pasado estuve llegando a las ocho de la mañana al canal, donde trabajaba todo el día”.

Finalmente sobre su estado civil actual confesó que “emparejarme ahora no me ocupa mucho la cabeza. Soy mala para salir, para ir a la fiesta, me gusta mucho más ir a la casa de amigos, conversar, tomar vino, pero ir a la fiesta de cacería no lo he hecho ni a los 15 años, ni ahora, ni jamás“, reveló.

Revisa acá algunas fotografías: