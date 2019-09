Pamela Leiva protagonizó "dieciochero" desnudo: "Soy mujer empoderada"

La actriz Pamela Leiva se ha consagrado como comediante, realizando rutinas de stand up a largo del país.

Recordemos que la joven logró dejar atrás sus 120 kilos cuando tenía 26 años, para luego someterse a una cirugía bariátrica, que hoy la tiene más feliz que nunca.

Bajo este contexto fue entrevistada por Revista Viernes, donde se quitó los prejuicios y posó desnuda para la edición dieciochera.

“Mi nombre es Pamela Leiva, soy actriz de profesión, con orgullo de chilena, canto y bailo mi folclor. Como todas las personas, tengo penas y alegrías, mi refugio está en el arte, los amigos día a día. Un tropiezo he sufrido, al mal tiempo, buena cara. Un tiempo nomás ha dolido, soy mujer empoderada. 17 de septiembre, fecha de mi cumpleaños, por eso canto cuecas, no lo encuentro tan extraño. Ya con esta me despido, un consejo usted merece, lo que daña y no te mata, seguro te fortalece“, señala la rima que aparece en la revista.

Aquí puedes ver la publicación: