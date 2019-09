"Qué elegancia": Usuarios caen rendidos ante periodista de Mega vestida con atuendo dieciochero

La destacada periodista y conductora de “Ahora Noticias” Priscilla Vargas deslumbró en sus redes sociales con una postal, que hasta ahora cuenta con más de 11 mil “me gusta”.

Fue particularmente en su cuenta de Instagram donde la periodista compartió un registro desde el noticiero de Mega, vestida con un elegante traje dieciochero.

La comunicadora se mostró orgullosa en sus redes sociales, recalcando el hecho de que era la primera vez que se realiza un noticiero con los conductores vestidos de esa manera.

“Me siento orgullosa! 🇨🇱 Por primera vez realizamos un noticiero vestidos así de elegantes. Se acercan las Fiestas Patrias hoy quisimos rendir un pequeño homenaje en @meganoticiascl Amanece junto a @rod_herrera”, comenzó expresando junto a la postal.

A esto agregó: “Lo más importante es nunca perder la esencia de ser chilenos. Sintámonos orgullosos!! 💪🏼“.

Revisa la publicación acá:

Inmediatamente los seguidores de la periodista destacaron su fotografía y le escribieron positivos comentarios: “Me siento orgulloso de ser chileno al ver una mujer tan hermosa, vestida tan glamorosa y bella como una rosa. Al verla de falda y sombrero, me ilumina el mundo entero, me dan ganas de sacar mi pañuelo y sacarla a bailar primero. Ahora me voy despidiendo, al recordar sus ojos”. “Los felicito muy lindo amanecer tuvimos hoy y verlos vestidos tan elegantes se destaca de todo❤️ ojala sea copiado este hermoso ejemplo Lo quiero desde Rancagua”, “Te veo todas las mañanas…eres muy agradable”, “Pri la verdad lo que usted viste la hace verse de maravillas que elegancia“, fue la tónica de los mensajes que recibió.