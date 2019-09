Mauricio Flores: Mi amigo “se terminó quedando con mi señora”

Mauricio Flores dijo que nunca lo había hablado por respeto a sus hijos, pero –en la última edición de Podemos Hablar en Chilevisión– el humorista abordó la mala experiencia que tuvo con un amigo.

“Hubo un amigo mío que influyó en todo esto y se terminó quedando con mi señora. Ahora, las razones que ella tenga para que haya tomado esa determinación, yo tengo que asumir que el 50% pudo haber sido provocada porque sintió que yo no llegaba a la altura del amor que ella necesitaba, eso es una cosa”, dijo.

“Pero para mí, la esposa de un amigo es hombre. No me fijaría nunca en la mujer de un amigo”, agregó, sobre la decepción que se llevó por parte de su cercano.

Flores relató cómo fue le día en que se enteró de la infidelidad. “Estaba en mi oficina, tengo un teléfono de red fija y celular en mi mano. Yo no sabía dónde andaba él. Le marco a ella y cuando me contesta me dice ‘no, estoy acá en un taco’”.

“En la otra mano marco el teléfono de él y escucho el sonido acá, entonces, digo: ‘Ah, estás con él… ¿creen que soy hue…?’”, relató.

“Yo le abrí la puerta a mi amigo y se terminó metiendo en mi cama. Empezó a haber mucha complicidad en conversaciones, muchas sonrisitas”, dijo Flores.

Mauricio reconoció que en su momento encaró a su amigo, pero con el tiempo y por el bien de sus hijos decidió dar vuelta la página.

“Ellos siguen juntos y yo soy feliz con mi pareja. Llegó un momento en que nos tuvimos que sincerar, crecer, madurar, en beneficio de nuestros hijos. Nos empezamos a juntar. Llegamos a veranear juntos, en beneficio de nuestros hijos”, confesó.