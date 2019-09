Carlos Tejos detalló el duro trastorno que sufrió: "No me atrevía a salir de casa... solo salía si rezaba una hora antes"

El año 2015 fue difícil para el periodista de espectáculos Carlos Tejos, quien enfrentó una severa depresión, la cual había comenzado años antes.

No obstante, hoy está recuperado y recientemente participó en el último capítulo de “Podemos Hablar” junto a Marcela Vacarezza, Ximena Ossandón, Carolina Soto, Mauricio Flores y Marcelo Marocchino.

En el programa de CHV detalló el Trastorno Obsesivo Compulsivo que sufrió durante un periodo en donde se mantuvo encerrado en su casa.

“Primero quiero establecer la diferencia entre una manía, como yo lo he vivido… Una cosa es la manía, querer tener todo ordenado, los zapatos lustrados, un poco obsesivo. Pero otra cosa es cuando uno no se atreve a salir de la casa“, partió comentando en el programa.

Bajo esta misma línea, agregó que estuvo en un momento tan crítico que no se atrevía a salir de casa. “Solo salía de mi casa si estaba, qué se yo, una hora rezando antes“.

Luego detalló: “Para mí, desde lo que yo he vivido, el tema es mucho más sensible que una manía. Hay mucha gente que quizás lo tiene. Pero el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, tiene de suyo el germen de que algo te va a pasar, que no vas a poder salir, y que te va a venir una crisis de pánico (…) Iba de mi casa a la tiendita de la esquina, media cuadra… ‘Algo me va a pasar, algo me va a pasar, algo malo me va a pasar“.

Finalmente narró que debía cumplir con este ritual de rezar para sentirse seguro. “Si no cumplía con este ritual, iba a ocurrir algo si no lo hacía. A tal nivel que estaba una hora, dos horas rezando”, explicó informando que lo superó con ayuda médica, aunque aún tiene algunas secuelas.