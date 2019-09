Jani Dueñas lanzó potente reflexión con foto de hace 12 años: "No puedo creer cuánto sufría"

View this post on Instagram

Esta foto es de hace 12 años, tenia treintayalgo. Sigo encontrándome con fotos de mi misma diez años atrás o más y me veo y no puedo creer cuanto sufría en ese momento, siempre pensando que no era tan linda, que no era tan flaca, que era tan narigona que tan poco labio que mucha pierna que tan poca teta, que nunca sería como las demás, que nunca sería suficiente. . Y hueón, voy a decirlo acá y no lo tomen como soberbia PERO ERA HERMOSA CTM, NIVEL ME ESTAS HUEVANDO. NO SÉ COMO NO ERA MODELO QUE ONDA ESA MANDÍBULA ESA CARA DE CIERVO ESOS OJOS. CÓMO NUNCA LO VI! . Me angustia tanto saber que tal vez hay cabras que hoy miran una foto suya, que les acaban de tomar y dicen: “ay hueona que mal salgo que fea borra esa foto siempre salgo horrible soy atroz” y lo dicen como talla pero en verdad lo dicen en serio, porque así nos han cagado la cabeza. Y luego van a ver esa foto en 10 años más o capaz que en menos y van a pensar exactamente lo mismo que yo estoy pensando ahora: cómo chucha perdí tanto tiempo en eso, no tiene sentido! . Hay que quemar todo eso que nos enseñaron. . . Sabis que? Ni siquiera les quiero decir “quiéranse a sí mismas” o “eres la más bacan”, simplemente, y no importa quien eres y no importa cuando leas esto: . Déjate de leseras, ERES MÁS LINDA QUE LA CHUCHA. Y el tiempo de saberlo es HOY.