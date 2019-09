Jhendelyn Núñez se "autotrollea" tras sufrir chascarro bailando en la academia de los Power Peralta

Hace algunas semanas la exanimadora de televisión Jhendelyn Núñez compartió un gracioso registro mediante sus redes sociales, donde aparece protagonizando un chascarro mientras ensayaba en la academia de los reconocidos hermanos Power Peralta.

Todo sucedió mientras realizaba un sensual baile sobre una silla, en el que realizó un mal movimiento que la dejó tendida en el piso.

“Cuando quieres ser SEXYYY y darlo todo pero NO ES TU DÍA 👿😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤷🏻‍♀️ (está todo bien, está todo bien) Agarre mucho vuelo po 🤦🏻‍♀️😂🤦🏻‍♀️😂🤦🏻‍♀️ #afirmatecabrito No saben cómo me he reído, y del dolor también 🙄“, expresó junto al registro.

Esta vez la modelo sorprendió a sus seguidores con el video final, donde se ve bailando el tema principal de la película “50 sombras de Grey” titulado “Earned It” del cantante The Weeknd.

Me llegó y sin caída 💃 #lasilla 😅“, fue lo que escribió. Junto al registro la modelo se trolleó antes de que los usuarios de Instagram le recordaran lo sucedido. ““, fue lo que escribió.

