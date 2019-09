Mon Laferte recibió graves acusaciones sobre su último concierto: no dudó en responder

El pasado 13 de septiembre la cantante nacional Mon Laferte le puso fin a su gira de Norma, en un concierto en el Movistar Arena.

Como era de esperar, este último show estuvo marcado por la emoción, donde los asistentes corearon sus canciones y hubo una mayor interacción por parte de la artista. No obstante, también hubo un punto negro.

A través de Instagram una usuaria le escribió para realizar duros descargos: “Decepción absoluta verte drogada en un concierto en tu país“, soló la internauta.

La molesta usuaria agregó luego que Mon Laferte había insultado al público en camarines, además de que estaba drogada y terminó desnuda.

Frente a estas acusaciones, la cantante no dudó en responder, pero fiel a su estilo, redactando: “No sé a qué concierto fue usted, pero yo acabé celebrando con mi mamá, mis sobrinos, toda mi familia y mis mejores amigos. No creo estar taaan borracha para no recordar esto que usted dice“, explicó.

Aquí puedes ver la acusación que sufrió Mon Laferte y su respuesta: