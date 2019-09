Patricia Maldonado y su cumpleaños número 69: "Tengo una energía de una mujer de 40"

La panelista del matinal “Mucho Gusto” de Mega Patricia Maldonado cumplió 69 años este 17 de septiembre y lo celebró con un emotivo mensaje en sus redes sociales, dedicado especialmente a su esposo Jorge Pino.

Sumado a esto, la conductora de “Sin Límite” habló en el programa radial sobre los regalos que recibió y cómo enfrenta este nuevo cumpleaños.

“Patita, ¿cómo fue tu día hoy, tu desayuno?”, le consultó su íntima amiga Raquel a Patricia, a lo que respondió que “me llevaron flores a la cama (…) tuve una noche maravillosa“.

Posteriormente la conductora del programa radial expresó a su compañera que “hablando un poco de esto, fíjate que cuando yo tenía 30 años me preguntaron cómo se ve usted a los 50, y mi respuesta fue: ‘¡Qué patético, qué horror! no creo que llegue a los 50’, porque cuando yo tenía 30 años era como muy lejano“.

“Y yo hoy día tengo 69, o sea cómo llegue aquí y qué me depara la vida, no se sabe, no sabemos nada de la vida y menos de la muerte”, siguió comentando.

Finalmente expresó que “me siento con mucha energía, no me siento de 69 años de verdad, tengo una energía de una mujer de 40, creo, y en todo aspecto Raquel: en la parte sentimental, en la parte amorosa, en la parte vitalidad“.

“Hay días que me canso (…) por supuesto que uno se cansa, pero yo tengo una vida muy agitada y me gusta tenerla. Entonces yo le tengo un poquito de miedo a que de repente me empiece a fallar esa energía, a eso le tengo miedo, que esa energía que uno tiene empiece a decaer de a poco”, fueron parte de sus palabras.

Escucha el momento a continuación: