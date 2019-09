El enfrentamiento entre Juan Pablo Sáez y "Pancha" Merino por fiesta inspirada en teleserie "Adrenalina"

Más de 20 años han pasado desde el estreno de la recordada teleserie de Canal 13 “Adrenalina“, protagonizada por Francisca Merino, Luciano Cruz-Coke, Alejandra Herrera y Juan Pablo Sáez, entre otros.

Para recordar aquellos tiempos y compartir con sus compañeros de elenco, el actor Juan Pablo Sáez organizó una fiesta en el teatro San Ginés de Bellavista.

Para promocionar este evento se difundió en ‘flyer‘ donde se destacó la presencia de “Dj Billy” y como invitadas especiales a “Pancha” Merino, Alejandra Herrera, Berta Lasala y Aranzazú Yankovic.

No obstante, esta promoción no fue del agrado de la protagonista de la teleserie Francisca Merino, quien expresó que “yo no voy a ir, la Aranza no va a ir, la Alejandra no va a ir, la Berta se va de viaje y Pablo (Illanes) también se va de viaje. Así que no va a ir nadie“, según dijo a Página 7.

“Vi la promoción de la fiesta. De hecho, ene gente me la envió por redes sociales. Pero la verdad es que a estas alturas de mi vida no me da para estar discutiendo con gente. Si él (Juan Pablo) quiere aprovecharse de la situación, no sé”, agregó la actriz.

Sobre este tema el programa “Intrusos” de La Red le consultó a Merino, quien expresó que “si él quiere hacer esa fiesta, y decir que vamos, no sé, que lo haga. La verdad es que el tema de él y está en juego su prestigio, no el mío. La verdad es que me da lata pelarlo”.

Posteriormente explicó que “hizo un chat, comentó esta situación, todas les dijimos que no, hace como cinco o seis días, pero ya había hecho el folleto. Pero estábamos todas ocupadas, es una fiesta que él está haciendo, que él está lucrando y que quería invitarnos a nosotras, era como todo para él”.

Pero el Juan Pablo Sáez no se quedó callado y manifestó al mismo medio que “la Aranzazú tiene a su hijito enfermito, la Pancha está enojada conmigo porque, bueno, a veces se enoja por cualquier cosa. La Berta está en Buenos Aires y la Ale tenía que viajar a Punta Cana. Yo las invite y ella no pudieron venir. Espero que la próxima vez si puedan hacerlo”.

“Lo que pasa es que la Pancha es muy intensa y apasionada, y ella quería estar en una obra de teatro que nosotros estamos empezando a ensayar, que se llama Los Perfectos Desconocidos”, explicó el actor sobre la actitud de Francisca Merino.

“Y se enojó mucho porque no pudo quedar dentro de ese elenco, que no es mi culpa, porque yo soy solo el productor y el elenco lo elige Guillermo Francella desde Argentina. Ella lamentablemente no pudo quedar y está enojada conmigo. Esto es igual que cuando éramos ‘Kathy’ y ‘Billy’, ella se enojaba con ‘Billy’ por cualquier cosa”, agregó.

Finalmente el actor expresó que “yo hago esto para que en verdad haya un ambiente buena onda y están todos los actores de teleseries siempre invitados gratis. Lo que pasa es que el mundo actual de influenciadores está acostumbrado a cobrar por todo y yo soy de la vieja escuela”.