La tensa discusión entre Aldo Duque y Mauricio Jurgensen: "Hombre o mujer, yo no sé cómo le gusta a usted"

Gran polémica despertó el pie de cueca que bailó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, con la concejala trans de la comuna, Zuliana Araya. Entre los detractores, está el abogado Aldo Duque, quien fue criticado por el periodista Mauricio Jurgensen, en el matinal “Bienvenidos”.

“¿No será exagerado de su parte, o mucha homofobia, muy hiperventilado, una sobrerreacción llegar a hacer una crítica política?”, le preguntó el panelista. “Porque usted puede decir ‘no me gustó nada lo que hizo el señor Sharp bailando con un trasgénero. La verdad es que yo soy hombre o mujer, tradicional… no se cómo le gusten a usted“.

“A mí tampoco me importa cómo le gusten a usted, pero partiendo de esa base…”, respondió Duque.

—Pero usted está haciendo la crítica política.

—Usted me está diciendo yo no se cómo le gusta a usted…

—Yo no sé como le gusta usted, hombre o mujer, no sé…

—Yo tampoco a usted. Yo no me meto en las sabanas de nadie y tampoco me voy a meter en la suya.

Por último, Duque manifestó que “no estoy haciendo una critica política, estoy haciendo una critica estética”.

Como antecedente, el abogado habría escrito en Twitter: “Al inaugurar las Fiestas Patrias bailando cueca con un travesti, disfrazado de vedette, en Valparaiso, Sharp ejerce su derecho que es relacionarse y bailar con quien él se siente cómodo. Yo espero que el pueblo porteño ejerza el suyo también opinando sobre esto en la prox. elección”.