"Ya no me te humilles más": El mensaje que recibió Ignacia Michelson y que no dudó en responder

Ignacia Michelson se hizo conocida en Chile por participar en el reality de Mega “Resistiré“, lugar donde tuvo un intenso romance con el mexicano Sargento Rap.

No obstante, la relación no perduró y anunciaron si quiebre a mediados de agosto mediante un registro en sus redes sociales, causando múltiples reacciones en sus seguidores.

Tras esto, el cantante mexicano volvió a sus tierras y la chilena se encuentra en el país disfrutando de sus días fuera del encierro.

Cabe mencionar que la exchica reality ganó gran popularidad y es una activa usuaria de redes sociales, específicamente de Instagram, lugar donde comparte variadas fotografías de sus actividades diarias.

Tal como lo hizo ayer cuando publicó una fotografía de ella, acompañada del siguiente mensaje: “Cuando me haya ido sabrás cuánto te ame y todo lo que hice por ti , lloraras por cada golpe , insulto , desplante , humillación si bebe lloras en sangre 👑“.

Ante las palabras de Michelson, una usuaria de la plataforma fue categórica en expresar su opinión al respecto: “Nachita ya no me te humilles más y ya no pongas esos comentarios. Das a entender que sigues ardida dolida y que sigues pendiente de el. Cuando el por nada de nada te menciona“, comenzó expresando la usuaria.

A esto agregó: “Valorate más! Dices que el quiere llamar la atención pero con tus acciones das a entender que eres tú la que quiere llamar su atención. Eres una mujer bonita y ya encontrarás a tiempo a tu hombre ideal pero mientras sigas pensando en el jamás lo lograrás nena!“.

Pero la exchica reality no se quedó callada y contestó de la siguiente manera: “Yo necesito expresar lo que me pasa no significa que me esté humillando ni nada , hay que decir lo que uno siente siempre no sabes lo que puede pasar mñ“, fueron sus palabras.

Revisa la publicación acá: