Leandro Martínez y el conflicto con Paloma Mami: "La sensación que quedó es que tenía mi favorito"

En una nueva emisión del programa “Tu vida, tu historia” de Chilevisión estuvo de invitado el participante de las primeras temporadas de “Rojo, fama contra fama” y también coach de “Rojo, el color del talento” Leandro Martínez.

Bajo este contexto, el cantante habló sobre diversos episodios de su vida, además de un conflicto que tuvo con la exitosa artista Paloma Castillo, más conocida como “Paloma Mami“.

Sobre este tema Leandro manifestó que “yo no me puedo hacer cargo de lo que los demás digan o sino me vuelvo un poco loco. Si ella lo sintió, si ella lo piensa, ¿qué puedo hacer?, no puedo ir a aclarar una situación, situación que yo aclaré en su minuto”, fueron sus palabras.

A esto agregó que “yo siempre he dicho los trapos sucios se lavan en casa, que era Rojo. Fui y hablé con ella, el contexto, me entendió, hubo conversaciones con producción”.

Ante las palabras de Leandro, el conductor del espacio Jean-Philippe Cretton le consultó qué le había dicho el cantante a Paloma Mami en aquella oportunidad.

“En base a una reacción que yo tuve, que fue una milésima de segundo donde yo me agarré la cabeza, estaba ella y otro pupilo mío con el que yo llevaba mucho más tiempo trabajando que es Koke (Núñez). Cuando ocurre esto, yo dije ‘se va Koke’, entonces me tomo la cabeza y hago un gesto como ‘chuta’, pero lo que no reparé en que ella también era mi pupila y la sensación que quedó es que tenía mi favorito”, siguió comentando.

A esto añadió que “con Koke llevábamos 3 meses trabajando y la sensación que quedó es que yo tenía algo contra ella. Me di cuenta justamente por las redes sociales, porque al final del programa (leí) ‘oye qué actitud que tuviste’ ¿Qué actitud? En la interna yo tenía una sensación que para afuera se estaba viendo otra cosa y me acerqué a ella y le dije: ‘oye sabes qué, te lo explico’. Me dice ‘está bien’”, explicó, agregando que también le pidió disculpas.

“Ella decidió seguir trabajando y continuamos con la puesta en escena del siguiente tema y al día posterior ya no volvió al programa, entonces no tengo ningún poder como para yo sacarla del programa. Yo era un empleado más y eso es lo que a mí me dio finalmente lata”, concluyó explicando.

Revisa el momento acá: