Actriz Isidora Urrejola sobre su reemplazo de Kathy Salosny: "Estoy aprendiendo mucho"

Desde el pasado lunes un nuevo rostro se hizo presente en el programa de conversación de TVN. Hablamos de la actriz Isidora Urrejola, quien estaría ocupando el puesto vacío que dejó Kathy Salosny.

La intérprete, que ya había ido a “No Culpes a la Noche” como panelista en algunas oportunidades, ahora se encuentra sentada junto a Cristián Sánchez realizando entrevistas.

Bajo este contexto, Urrejola entregó más detalles: “Yo estoy feliz, aprendiendo mucho porque nunca me había tocado estar en este papel. Yo no soy periodista, entonces está entretenido jugar”, relató al portal Página 7.

Sobre un posible puesto definitivo, la actriz se manifestó de manera positiva: “Me imagino que igual me están probando. Y obvio que me gustaría, feliz“.

Finalmente relató que había trabajado con Cristián Sánchez y lo considera lo máximo, “pero yo estoy bien hasta ahora de panelista. No sé lo que pasará después“, cerró.