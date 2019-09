¿Nueva cirugía? La intervención que le ofrecieron a Pamela Díaz para levantar sus glúteos

En una nueva emisión del programa de Chilevisión “Viva la pipol” Pamela Díaz reveló que comenzó a ir al gimnasio hace tres días, para preparase ante el verano que se aproxima.

Sumado a esto, reveló que le ofrecieron realizarse un novedoso procedimiento para levantar sus glúteos. Fue cuando su compañero de programa Jean Philippe Cretton expresó que a la “Fiera” la habían llamado para realizarse esta intervención que Pamela lo tuvo que reconocer y contar toda la historia.

“Antes de entrar al gimnasio le dije al doctor Vidal que me iba a poner a entrenar y que si no me resultaba me iba a operar. Yo quería algo rápido”, comenzó narrando la animadora.

Posteriormente agregó que “le dije que quería una lipo en los brazos y me dijo que ‘no, para qué, anda al gimnasio’. Y después le comenté: entonces el traste y me contó que ‘hay una cirugía que no es cirugía propiamente tal, que es rápida y que te puede levantar el trasero"”.

Palabras que contestó Rocío Marengo, quien afirmó que los hilos tensores en ocasiones se cortan: “A mí me contaron que los hilos tensores no soportan el peso de la cola y se cortan. A la señora le tenemos que decir todas las posibilidades”.

No obstante, Pamela aclaró que no se trataba de hilos tensores, sino que un tratamiento nuevo que llegó a Chile, a pesar de no detallar de cuál se trataba y si finalmente se lo haría.