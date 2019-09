"¡Qué inconsecuente!": Pangal Andrade emplazó a Presidente Piñera por los recursos hídricos del país

View this post on Instagram

A mis espaldas el maravilloso río Maipo, el abastecedor de agua potable para Santiago y su ultimo pulmón verde. Sin el río Maipo corriendo libre por su cause, regando y llenando el agua subterranea, Santiago esta destinado a sufrir y morir lentamente. Esto se debe a que los gobiernos de turno de nuestro país le entregaron nuestro rio a dos empresas extranjeras (AES GENER Y STRABAG SpA) dónde la energía que generará sera vendida a sus mismas filiales en otros países. Chile necesita urgentemente proteger nuestros recursos. Estamos desesperados, en el norte y el cajón ya nos estamos quedando sin agua . Presidente Piñera lo hemos escuchado hablar del calentamiento global y como el mundo debe cambiar. ¡que inconsecuente! Antes de hacer sugerencias asegúrese de ser un ejemplo de país, un país sustentable y con una vision ecológica. ¡Es tiempo de movilizarse y cuidar lo que tenemos! #fueragener #fueraestrabag #piñeranoaltomaipo #aunestamosatiempo @noalaltomaipo @sebastianpinerae