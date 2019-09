"Mamá, papá, ya estoy bien": Joaquín Méndez preocupó a sus seguidores con esta foto

El panelista de Mucho Gusto de Mega, Joaquín Méndez, se encuentra de vacaciones y en uno de sus destinos visitó Cusco, Perú.

En medio de esto, al parecer la altura y las condiciones atmosféricas le jugaron una mala pasada y terminó siendo auxiliado, fotografía que compartió en sus redes sociales donde aparecía con un tanque de oxígeno.

“Mamá, papá, ya estoy bien! Solo me faltaba un poco de GASOLINA ⛽️!!! No me desmaye !!!

Creo que en otra vida era PRINCIPE 👑 #3500 metros de altura! Más insolación 🥵!!! Bueno es entendible !

#soloparafuertes” , escribió en la primera publicación que alcanzó los 64 mil “me gusta”.

Luego subió otra: “Aquí posando con mi nuevo mejor amigo 🇵🇪! Le voy a ser honesto pensé que tenía súper poderes cuando era Niño, que todo lo podía! Pero me di cuenta q soy frágil como un insecto, inmerso en un universo de gigantes! Igual un 🐜 con estilo 😎”.

Tras ello viajó a Cancún, México, donde fue invitado al Miss Mundo.