Jhendelyn Núñez desclasifica su experiencia con la infidelidad: "Es un tema súper fuerte y chocante”

La infidelidad es un tema al que cualquier persona está expuesto y, por lo general, suele ser algo difícil de superar.

De esto sabe la modelo Jhendelyn Núñez, quien se confesó con el portal Biut informando que durante su adolescencia le fueron infiel y significó un duro proceso.

“La infidelidad es un tema que en un principio de mi adolescencia fue súper fuerte, porque me fueron infiel y fue súper chocante“, partió comentando Núñez.

No obstante, este incidente le sirvió para reflexionar y darle un sentido a esto en su vida. Bajo esta línea, agregó: “Quizás no tenía la marudez necesaria para enfrentar cosas que son súper dolorosas. Hay carencias y mochilas que uno carga desde niño, que no te las sacas ni las trabajas y no tienes conciencia, te afectan en esos procesos complicados”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jhen Nùñez (@jhen_nunez) el 25 de Sep de 2019 a las 4:59 PDT



Tras esto aseguró que la víctima de la infidelidad se culpa y cuestiona sobre el hecho: “¿fallé yo?, ¡no fui la persona que esperaba?, ¿no le entregué lo que necesitaba? y un montón de cosas“.

Finalmente la modelo entregó su posible visión de por qué ocurre la infidelidad, explicando que hay un “sinfín de posibilidades para ser infiel. Porque a ti te dan ganas de sentir algo nuevo o porque tu relación actual está mal. Pero creo que esencialmente es porque, cuando la relación está en baja, uno no es capaz de decirle a la pareja que hay que reinventarse, no la quieres perder pero también quieres experimentar con otros, pensando que no se van a enterar”, cerró.