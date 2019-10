La respuesta de Sergi Arola a íntima confesión de Belén Mora: "Deberías probar con los 3..."

La comediante de “Morandé con Compañía“, Belén Mora, durante la semana pasada reveló su fascinación por Sergi Arola, junto con Yann Yvin y Ennio Carota, todos maestros culinarios que darán vida al nuevo programa “El Discípulo del Chef“.

No obstante las palabras de la humorista no quedaron ahí y aseguró que tenía sueños eróticos con el chef español. Y estos dichos fueron respondidos por Arola.

“Querida amiga Belén, espero quedarme en Chile tanto o más que Yann; en cualquier caso deberías probar con los tres. Puedes venir el día que quieras y convertirte en nuestra discípulo“, soltó el cocinero tras ser invitado al programa “Abrazo de Gol”, de CDF.

Estas palabras dejan abierta las puertas a una nueva respuesta que de seguro la “Belenaza” entregará, pues fue invitada al programa de CHV que está próximo a estrenarse.

Por último Sergi Arola narró que si bien actualmente está viviendo en un hotel, pretende instalarse en nuestro país.

“Me encanta Chile. Tuve un restaurante durante varios años y fue una experiencia maravillosa. Cuando vine a Masterchef fue en un mal momento de mi vida, ahora me siento en plenitud en todos los niveles. Me apetece establecerme aquí”, cerró el chef.