¡Se emocionó hasta las lágrimas! Maly Jorquiera se quiebra tras "contacto" de Vanessa Daroch con su madre fallecida

En una nueva emisión del programa de Canal 13 “Sigamos de Largo” se vivió un emocionante momento protagonizado por la comediante Maly Jorquiera y la tarotista Vanessa Daroch.

Esto luego de que la medium se contactara con la madre fallecida de Jorquiera, emocionando en gran medida a la comediante.

“La escucho y la veo. Pero no parada acá, sino que cuando ella está de blanco atrás de Maly en la sala de parto y tiene sus manos al costado. En algún momento Maly mira hacia arriba y cierra los ojos como si se durmiera y ella está ahí, acompañándolos“, dijo Daroch.

Respecto de las palabras de la tarotista, Maly afirmó que “lo que dice Vanessa me hace mucha relación porque yo cuando tuve a mi guaguita me desmayé y me fui como a otra dimensión y la vi y era una nube, pero yo nunca he sabido si es el cerebro el que está inventando eso o estuve en ese lugar con mi mamá, porque era un lugar calentito”.

Posteriormente Vanessa le expresó a la panelista de “Sigamos de Largo” que estuvo con su madre, manifestando que al lugar que fue cuando se desmayó es “el ambiente calentito, es un lugar desde donde no te quieres ir, es mucha paz“.

Tras el especial momento Jorquiera se emocionó hasta las lágrimas y le preguntó a la tarotista cómo estaba su madre.

“Está bien, pero sé que te acompaña mucho. Pero no es que ella esté contigo porque no se haya ido, sino que viene a ayudarte. Ella sigue contigo como tratando de hacer más, como que le faltó hacer muchas cosas más contigo, cuando estaba viva”, narró la medium.

Luego Vanessa le dijo a Maly que su madre le indicaba a una niña: “Creo por lo que me muestra, que los hijos a nosotros nos eligen y me muestra una niña, pero no sé si es una niña que ella perdió o que viene a tu vida“, siguió comentando, a lo que Jorquiera expresó que “una es que yo perdí una guaguita antes del Lucas y lo otro es que me han dicho harto, que aunque yo no quiero, por ahora, hay una niña revoloteando“.